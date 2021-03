La nouvelle éco : les plateformes de producteurs locaux, initiative éphémère ou solution pérenne ?

Un an après, elles sont encore là. De nombreuses plateformes en ligne réunissant des producteurs locaux, des entreprises ou même parfois des associations, se sont créées en 2020, en réponse à la crise sanitaire qui ne permettait pas de maintenir le contact avec la clientèle. De la plateforme de type annuaire centralisant les informations à la vente en ligne, ces plateformes nées dans l'urgence peuvent-elles s'installer sur le long terme, au-delà de la crise sanitaire ? "J'y crois très fermement" répond Jérôme Grellier, éleveur et producteur céréalier dans les Deux-Sèvres.

On ne savait pas trop où on allait - Jérôme Grellier, éleveur

Quand le premier confinement a débuté, il y a tout juste un an, de nombreux producteurs ont été privés de marchés ou de vente aux restaurants. Jérôme Grellier a rapidement rejoint la plateforme "Manger français." Un projet de start-up qui existait avant la crise sanitaire mais dont la mise en place a été précipitée par le confinement. "On ne savait pas trop où on allait, toutes les initiatives nouvelles étaient donc les bienvenues" se souvient l'éleveur, qui a entraîné d'autres avec lui : ensemble, ils ont formé au sein de "Manger français" un groupe de producteurs du Thouarsais.

On a gardé un petit socle de consommateurs réguliers - Jérôme Grellier, éleveur

Ce groupe de producteurs proposait à la vente en ligne un panier local, mélange de tous leurs produits, ou de la vente au détail. Pour le panier, Jérôme Grellier se chargeait de faire les colis et de les expédier. Une tâche qu'il assume toujours, un an après, même si le rythme a ralenti. "Malheureusement, à l'arrêt du confinement, ça s'est fortement essoufflé. Mais on gardé un petit socle de consommateurs réguliers." Et Jérôme Grellier en est sûr, avec le temps, cette plateforme fondée par un Varois obtiendra des fonds pour se faire connaître et se pérenniser.

Vincent Morlat : "Aller au-delà de l'après-Covid" Copier

Dans le département voisin, la plateforme "Consommons Sud-Vienne" affiche elle ses ambitions. Lancée à peine un mois après le début du premier confinement, elle compte toujours plus de 400 inscrits. Artisans, producteurs, entreprises, y indiquent leurs horaires, la possibilité de livraison, de drive... "On avait eu l'idée pour centraliser toutes ces informations" explique Vincent Morlat, du club des entrepreneurs du Sud-Vienne, qui a fondé la plateforme. "A l'époque, c'était provisoire. Le fait est qu'aujourd'hui, elle est toujours là mais on veut aller au-delà (...) pour dévier vers le 'consommons local.' Et on va utiliser cette plateforme." Le site pourrait bientôt proposer de la vente en ligne.