La nouvelle éco : les PME iséroises perturbées par de nombreux cas de coronavirus

Le nombre de cas de coronavirus explose et des milliers de personnes sont contraintes à l'isolement. Cela pose des difficultés aux petites et moyennes entreprises iséroises qui se réorganisent comme elles peuvent. Le président de la CPME en Isère, Jérôme Lopez, fait le point sur la situation.

De plus en plus de Français sont contraints de s'isoler car testés positifs au coronavirus. Cette situation pèse sur l'organisation des petites et moyennes entreprises de l'Isère qui affichent un taux d'absentéisme variant entre 10 et 50% en ce début de mois de janvier selon Jérôme Lopez, le président de la CPME.

Les cas de coronavirus n'arrêtent pas de se multiplier en France, est-ce que ça commence à se faire sentir dans les petites entreprises en Isère ?

Oui les entreprises, il n'y a pas de raison qu'on échappe à la règle. Alors des fermetures d'entreprises, pour le moment j'en ai pas eu par contre, de fortes désorganisations et je pense qu'on ne mesure pas encore la totalité de l'impact puisque la durée d'incubation par rapport au 31 décembre, on est dedans. C'est aujourd'hui, demain ou début de semaine prochaine où on va peut-être dans les arrêts de travail être au maximum.

Vous parlez de désorganisation, est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs en particulier où on peut parler carrément de paralysie ?

Je n'irais pas jusqu'à la paralysie parce que les PME sont quand même souvent souples et agiles, elles ont l'habitude de s'adapter. Maintenant, il y a des blocages. Il y a des métiers en tension où déjà, les effectifs sont difficiles à avoir et lorsque ce sont ces personnels-là qui sont touchés, le cycle de production peut vite être impacté avec un métier totalement ou partiellement absent. Ça fait des décalages de délai, ça fait des négociations avec les clients. C'est vrai que c'est un peu pénible de devoir invoquer le covid pour dire désolé, mais je ne vais pas pouvoir tenir votre délai.

Est-ce que ça veut dire pour certaines entreprises qu'il y a un risque de perdre des marchés ?

C'est un risque probable. Par contre, la certitude, c'est un risque de diminution du chiffre d'affaires produit dans le mois de janvier. Et après si on veut, pas faire du catastrophisme mais quand même un peu de l'analyse, souvent, les conséquences dans un cycle industriel se font ressentir plusieurs semaines voire plusieurs mois après. Cela veut dire que si les fabricants de matières premières sont touchés et doivent ralentir au mois de janvier, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce que il y a les stocks qui sont là pour pallier, par contre, dans un mois et demi, dans deux mois, ce qui n'a pas été produit en janvier pour réalimenter les stocks, on risque de reconnaître des périodes de pénurie comme on a connu l'année dernière.

Vous craignez qu'il y ait des petites entreprises qui mettent la clé sous la porte ?

On est tous inquiets, mais je dirais qu'on travaille le gouvernement et les syndicats comme nous à prendre toutes les mesures possibles pour éviter. Toutes les conditions de maintien de la trésorerie, le prolongement de la durée de remboursement du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) sont plutôt des bons signaux pour essayer de faire en sorte que les entreprises tiennent debout.