La Nouvelle Éco : "Les PME sont la nouvelle cible des pirates informatiques”

Les Chambres de commerce et d’industrie de l’Indre et du Cher proposent trois formations sur la cybersécurité. Une première session a débuté lundi. Depuis le début de la crise sanitaire, les attaques sont quinze fois plus nombreuses.

Les hackers ne s’en prennent plus seulement aux grosses entreprises, aujourd'hui plus difficiles à atteindre car de mieux en mieux protégées. Alors ils se tournent de plus en plus vers les PME. “Elles sont devenues une nouvelle cible”, analyse François Pontoizeau, qui dirige l’activité cybersécurité au sein de SII, une entreprise de services du numérique. “Les rançons sont moins élevées mais il est facile de multiplier les attaques, poursuit-il. Contrairement aux grands groupes, les PME ne vont pas avoir un système de sauvegarde pour pouvoir repartir. Donc, beaucoup de PME payent et se taisent par peur de ruiner leur business.”

Les CCI de l'Indre, du Cher et d'Eure-et-Loir se sont associées pour sensibiliser les entreprises à ce nouveau risque. Elles ont fait appel à SII, via sa filiale formation SII Learning, qui a signé récemment un partenariat avec l’Institut national pour la cybersécurité et la résilience des territoires (IN.CRT) pour développer des actions dans les territoires. Trois formations à distance de quatre jours sur la cybersécurité sont proposées. La première a débuté lundi 11 octobre.

La faille humaine

La formation apporte des conseils sur les gestes minimums à mettre en œuvre. “Les attaques se font souvent par l’envoi de faux mails en cherchant à exploiter la faille humaine, d’où l’intérêt de sensibiliser l’ensemble du personnel. Ils vont aussi rechercher des failles dans tout ce qui est visible de l’extérieur, le site internet d’une entreprise par exemple”, explique François Pontoizeau.

Se protéger contre de telles menaces est néanmoins selon lui à la portée des PME et cela sans générer des coûts supplémentaires démesurés. Cela passe par un minimum de gestes à adopter. Il préconise notamment la présence d’un correspondant cybersécurité en interne, bien formé et en mesure d’établir une veille : “L’enjeu pour l’entreprise c’est de continuer à avoir une réputation sur le marché, que ses clients sachent que l’on protège aussi les informations”.

Depuis le début de la crise sanitaire, les cyber-attaques ont été multipliées par quinze dans le monde.