La Nouvelle Eco : les Pompes Funèbres s'adaptent à la crise pour accompagner les familles

Préparation, soins, toilette mortuaire, enterrement, crémation, les conditions funéraires des victimes de la Covid-19 se sont assouplies, et les cérémonies ne sont plus limitées à 20 personnes.

Si au cœur de crise les obsèques n'étaient célébrées qu’en présence de la famille, avec un maximum de 20 personnes, en fonction des règles de confinement en vigueur au moment de la célébration, en ce début octobre, les cérémonies, religieuses ou non, et la préparation des obsèques, qui se faisaient par téléphone ou par visioconférence, retrouvent le chemin de la normalité. Pour autant, selon les zones où la circulation du virus est très active, le déroulement des obsèques peut être soumis à de nouvelles restriction.

Actualité

Aujourd'hui, dans les Pyrénées-Atlantiques, on peut assister à nouveaux aux cérémonies dans les funérariums tandis que dans les églises aucune nouvelle mesure de restriction n’a été décidée par le diocèse. De leur côté, les Pompes Funèbres appliquent à la lettre les gestes barrières et composent avec les règles sanitaires pour tous leurs salariés et les familles des défunts.

Contacts :