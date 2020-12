La nouvelle éco : les pompiers de Delle vendent leur calendrier en ligne

A cause du confinement, les pompiers n'ont pas pu cette année faire leur traditionnelle distribution de calendrier. Du coup, ils ont dû trouver une parade. Illustration avec le centre de secours de Delle.

Avec le Covid et le couvre-feu qui commence ce mercredi 15 décembre, la traditionnelle distribution du calendrier est quelque peu perturbée cette année pour les pompiers. Mais ceux du centre de secours de Delle ont trouvé la solution : la vente des calendriers se fera cette en ligne, sur la plateforme helloasso.

"C'est presque comme du click and collect, c'est une start-up française qui a mis ça en place il y a peu de temps, c'est une une base de données mise à disposition des associations et notamment celles des pompiers, pour permettre aux habitants du Sud Territoire de commander leurs calendriers directement en ligne", explique Mike Girard, pompier à Delle.

Les gens font un don de leur choix et les sapeurs-pompiers se chargent de l'envoyer sans frais supplémentaire à leur domicile

A quoi sert l'argent récolté par les pompiers avec ces calendriers ? "Il nous permet de faire fonctionner notre amicale, agrémenter le cadre de vie de notre centre de secours au quotidien, notamment racheter du nouveau matériel de cuisine, par exemple l'année dernière on avait fait l'acquisition d'une machine à café pour le foyer, mais aussi des actions pour rassembler les pompiers et leurs familles, organiser des sorties etc..."

Les pompiers restent malgré tout "frustrés" par cette impossible distribution. "C'était justement l’occasion de rencontrer les habitants de notre secteur et pouvoir se rapprocher de la population comme on le fait chaque année, même si aujourd'hui c'est compliqué de le faire, ce n'est que partie remise, dès que le confinement sera levé, nous accueillerons volontiers les habitants qui le souhaitent à visiter notre centre de secours".