La Nouvelle Eco : les poussées de croissance de l'entreprise Protecthoms à Château-Gontier-sur-Mayenne

Protecthoms va bien et enregistre une croissance de plus de 7% en 2022. Le marché s'est apaisé après la crise sanitaire. Le groupe va donc bien financièrement et continue de s'étendre géographiquement, avec 15 sites de distribution d'équipements en France dont deux nouveaux, explique Marie-Pierre Marchand la présidente de la PME mayennaise : "Nous avons deux agences supplémentaires, une à Colmar, l'autre à Nantes. La croissance se faisait surtout par acquisitions à l'époque du précédent actionnaire et maintenant on mixe un peu notre manière de faire de la croissance".

Pendant la crise du coronavirus, en 2020 et 2021, Protecthoms a été sollicité par des nouveaux clients qui avaient un besoin urgent de masques, de gants. Trois ans après, ces clients sont restés fidèles à la société mayennaise.

Le groupe doit désormais s'adapter aux exigences écologiques. Il n'opte pas pour le "greenwashing", c'est-à-dire de la communication écolo à outrance. Protecthoms est simplement plus exigeant avec ses fournisseurs sur la qualité des produits.

Les perspectives d'emplois sont également bonnes. L'entreprise emploie 200 salariés sur ses différents sites, partout en France. Fin 2021, Protecthoms, fondé par Laurent Lairy, aujourd'hui président du club de foot de Laval, avait été vendu à un groupe familial normand.