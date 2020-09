La nouvelle éco : les producteurs alsaciens

La Foire européenne de Strasbourg est une vitrine pour les produits alsaciens. Plusieurs sociétés emblématiques ont décidé de faire stand commun pour assurer la promotion de leurs produits, comme Alélor ou les pâtes Grand'Mère. Les producteurs de fruits et de légumes ont choisi la même tactique.

Assurer une permanence sur un stand dédié à une seule marque, pendant toute la durée de la Foire européenne de Strasbourg, c'est chronophage. Ce n'est pas forcément un bon investissement en période d'épidémie, quand la jauge du parc des expositions est limitée à 5.000 visiteurs.

Ainsi, plusieurs adhérents de la marque "Savourez l'Alsace - produit de terroir" se sont regroupés sur un stand unique, au sein de la foire européenne. Les visiteurs y découvrent à la fois du miel, des meringues, des bretzels, de la moutarde Alélor. Ou encore des pâtes Grand-Mère IGP, indication géographique protégée, dans leur boîte en carton bleue.

La marque "Savourez l'Alsace - produit du terroir" obéit à un cahier des charges très strict. Les aliments élaborés contiennent au moins 80% d'ingrédients venus d'Alsace, au moins. Les produits bruts viennent de l'agriculture régionale.

L'agriculture alsacienne qui montre à la foire à la fois ses cheptels, ses vergers et ses potagers, a choisi, elle aussi, de rassembler plusieurs producteurs sur un même stand.

Faire connaître les courges et les patates douces d'Alsace

Le stand animé par la filière "fruits et légumes" se veut très pédagogique. Les producteurs s'y relaient pour nous préparer des smoothies et nous faire aimer les haricots et les navets.

Denis Jung travaille pour "Planète Légumes", la station d'expérimentation légumière de la Chambre d'agriculture d'Alsace : "L'objectif du stand, c'est déjà de sensibiliser à la consommation de fruits et de légumes, qui est toujours en légère baisse, malgré leur importance pour la santé".

Avec ses collègues, ce spécialiste de la pomme de terre s'intéresse à de nouvelles variétés de fruits ou de légumineuses. Il fait aussi la promotion de la patate douce, développée récemment en Alsace.

