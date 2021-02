La nouvelle éco : Les producteurs d'escargots touchés par la crise sanitaire en bavent

Un tiers des producteurs d'escargots pourraient mettre la clé sous la porte avec la crise sanitaire selon le président du Groupement des héliciculteurs de Bourgogne-Franche-Comté . Dans l'Yonne, Dominique Rouyer élève des escargots et les vend à Armeau entre Joigny et Villeneuve-sur-Yonne.

La fin des foires et salons, la fermeture des restaurants ont fortement impacté la vente d'escargots en France. Certains producteurs ont vu leur chiffre d'affaire chuté. Dominique Rouyer produit des escargots à Armeau

- Le président du groupement des héliciculteurs de Bourgogne-Franche-Comté tire la sonnette d'alarme. De quelle manière la crise sanitaire a-t-elle affectée votre activité ?

L'escargot est un produit festif. Du coup, le confinement de la fin d'année et l'annulation des marchés de Noël, des foires et salons ont énormément pénalisé la commercialisation des escargots. Cela a obligé beaucoup de producteurs à reconditionner au plus vite tout ce qui n'a pas été vendu pendant les fêtes. Cela a complétement désorganisé la filière d'autant que cela fait trois ans que nous subissons aussi des canicules dues au réchauffement climatique. Les récoltes n'ont pas été très bonnes. Ces deux éléments cumulés font que la situation est aujourd’hui assez compliquée pour nombre de producteurs d'escargots.

-Est ce que vous avez perdu beaucoup de chiffre d'affaire, l'avenir de votre activité est-il menacé?

Moi personnellement je ne me plains pas parce que j'avais de la trésorerie qui m'a permis de tenir jusqu'ici. Et puis aussi parce que, à la différence de mes collègues, je travaille essentiellement en vente directe, je fais beaucoup de marchés locaux, ma commercialisation est répartie sur l'année. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour les producteurs qui travaillent essentiellement avec les restaurateurs. Avec la fermeture des établissements ils sont aujourd'hui en grande difficulté. les producteurs d'escargots ont enregistré une baisse de 35 à 40% de leur chiffre d'affaire sur les deux derniers mois de 2020 sachant que novembre et décembre représentent la moitié du chiffre d'affaire annuel. L'impact est loin d'être anodin.

-Avez-vous bénéficié des aides du gouvernement?

J'ai demandé une aide de 1 500 euros lors du premier confinement mais depuis rien d'autre. Mais je crois savoir que la plupart de mes collègues en ont bénéficié l'an passé.

Aujourd'hui, seulement 5% des 30 000 tonnes d'escargots consommés en France sont élevés dans l' hexagone.