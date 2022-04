La nouvelle éco : les producteurs de chips picards face à la hausse des prix de l'huile de tournesol

C'est l'une des conséquence de la guerre en Ukraine : le prix de l'huile de tournesol a triplé puisque le pays, avec la Russie, représente 80% de la production mondiale. "La chips française", installée à Saint-Aubin (Aisne) a vu le prix triplé en un an et hésite à produire sa propre huile.

Le calcul est simple. Etienne Lemoine, co-fondateur de "la Chips française", entreprise basée à Saint-Aubin dans l'Aisne, payait il y a un an "entre 1300 et 1400 euros les 1000 litres d'huile de tournesol. Aujourd'hui, c'est entre 3500 et 4000 euros pour la même quantité", explique ce producteur picard. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine puisque les deux pays, avec la Russie, représentent 80% de la production mondiale.

"Les industriels vont plutôt dans les pays européens et cherche un prix. Ils viennent donc chez nous en France", explique Etienne Lemoine. Lui et son entreprise se sont toujours fournis en huile de tournesol française, mais avec la guerre, le marché s'est tendu. "Il y aussi l'incertitude sur la livraison. On ne sait pas si on sera livré ", poursuit-il. "Pour l'instant, ça va parce que l'on a du stock d'un ancien contrat. Mais en septembre, quand il faudra refaire une commande, le prix ne sera pas le même", dit-il encore.

La nouvelle éco : les producteurs de chips picards face à la hausse du prix de l'huile de tournesol, conséquence de la guerre en Ukraine Copier

Pour garder son image de marque, "la Chips française" est toujours fabriquée avec de l'huile de tournesol. Mais certains industriels ont changé leurs process. "C'est possible avec de l'huile de palme, de pépins de raisin, de colza ou d'olive", explique Etienne Lemoine. "Mais nous voulons garder notre goût, notre recette pour satisfaire nos clients fidèles", précise encore Etienne Lemoine.

à lire aussi Guerre en Ukraine : une enseigne de boulangeries picarde face à "30%" de hausse du prix des matières premières

à lire aussi Quand la guerre en Ukraine fait flamber les prix des huiles de consommation

"La solution pourrait donc être d'installer un champ de tournesol sur notre ferme pour faire notre propre huile ou passer un partenariat avec un agriculteur du coin qui fabrique de l'huile pour rester dans le circuit-court", termine-t-il. Pour l'instant, les deux possibilités sont à l'étude.