La nouvelle éco : Les producteurs de choux ne veulent pas broyer leurs excédents

L'Alsace produit 30.000 tonnes de choux par an. La récolte de choux à choucroute bat son plein en plaine d'Alsace actuellement. Mais les producteurs sont inquiets. Les choucrouteries, ne parviennent pas à écouler leurs stocks car les restaurants et de nombreuses cantines sont fermées.

La choucroute d'Alsace bénéficie depuis deux ans d'une IGP, une indication géographique protégée. Elle est cuisinée avec des choux cultivés en plaine d'Alsace, des choux dont la récolte doit durer jusqu'en décembre. Elle a débuté fin août.

Or les stocks de choucroute s'accumulent en aval dans les cuves des choucroutiers, avec la fermeture des restaurants et des cantines. Faute, aussi, d’événements festifs. La vente de choucroute est réduite de moitié actuellement. Et les producteurs de choux craignent les excédents.

Mangez nos choux !

Mathieu Schenkbecher cultive une dizaine d'hectares de choux à choucroute, à Meistrazheim. Il est aussi vice-président du syndicat des producteurs de choux à choucroute d’Alsace. "On est en train de tirer en longueur la récolte. les choucrouteries n'écoulent pas leur choucroute à la quantité prévue. "

Les agriculteurs pourraient être obligés de broyer les choux sur les parcelles, faute de place pour entreposer le légume en attendant des jours meilleurs : "On n'a jamais fait ça, du stockage de choux à choucroute."

Les producteurs de choux lancent donc un appel aux consommateurs : mangez de la choucroute ! Sinon la filière pourrait broyer 5 000 tonnes de choux, impossibles à écouler, sur une production moyenne de 30.000 tonnes par an.

