La Nouvelle Eco : les producteurs de chrysanthèmes tablent sur des ventes stables cette année

Cette semaine, les Poitevins seront nombreux dans les cimetières. Port du masque obligatoire dans la Vienne, comme dans les Deux-Sèvres. Beaucoup apporteront aussi des chrysanthèmes. La Toussaint et la vente de ses fleurs, c'est l'équivalent de la Saint-Valentin, pour Denis Moinet, grossiste et producteur de fleurs à Niort. Cette année, lui et ses 43 salariés ont mis en pot 60.000 plants qu'ils vendent pour l'essentiel aux fleuristes et aux grandes surfaces.

On va surement faire une bonne Toussaint au niveau local" se réjouit Denis Moinet.

"Les ventes sont meilleures en ce moment, explique Denis Moinet. Il y a des gros producteurs nationnaux et internationnaux qui ont fait moins que d'habitude". Chez Stéphane Lorrière à Chatellerault, 55.000 pots de chysanthèmes ont été cultivés et comme chaque année, on se prépare dès ce matin à un marathon de sept jours. _"Tout le monde serre les dents, car la survie de l'entreprise dépend de cette période"_.

Il y a une telle concurrence que les prix sont au plus juste. Pour les grande surfaces, c'est souvent un produit d'appel donc à partir de cinq euros vous pouvez avoir un beau pot. Après tout dépend de la plante que vous choisissez.