La nouvelle éco : les producteurs de sapins de Noël de la Loire inquiets face à l'inflation et la sécheresse

À Noirétable, Romain Saint-Joanis est prêt pour les fêtes de fin d'année. Il produit des sapins sur une vingtaine d'hectaresdans la commune de la Loire, et sur une dizaine d'hectares aussi dans le Puy-de-Dôme. Mais à un peu plus d'un mois de Noël, il a le sentiment que les commandes tardent à arriver de la part de ses relais habituels (jardineries et fleuristes). "On ne parle que de pouvoir d'achat, donc on s'inquiète de savoir si le sapin ne sera pas un achat secondaire; on a beaucoup de retard sur les commandes__, ça veut dire que nos clients ont les mêmes craintes que nous", commente Romain Saint-Joanis.

Pas d'impact immédiat de la sécheresse

Pour ceux qui ne transigeront pas sur l'arbre de Noël, il y aura du choix, promet le producteur ligérien. Car l'impact de la sécheresse ne concerne pas les sapins en vente cette année. "Ça a pesé surtout sur les sapins de première et de deuxième année, qui ne sont pas encore à la vente aujourd'hui", précise-t-il.

Afin de suivre les évolutions climatiques, avec les sécheresses à répétition, les producteurs de sapins adaptent d'ailleurs leur production. "On étudie de nouvelles variétés qui résistent mieux à la sécheresse", confirme le producteur de Noirétable.

