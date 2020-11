La nouvelle éco : les producteurs de sapins de Noël inquiets dans l'Yonne

A un mois et demi de Noël, les producteurs de sapins naturels, notamment dans le Morvan, ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir écouler leur production. Six millions de sapins naturels sont vendus chaque année en France et aujourd'hui ces producteurs ne sont pas sur d'écouler leur production

Le sapin de Noël est-il un produit essentiel? Pour l'instant rien n'est moins sûr et les producteurs s’inquiètent car le mois de novembre est le mois de la coupe des sapins. Frédéric Naudet est le Président de l’Association Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN).

-Qu'attendez -vous du gouvernement ?

Une réponse rapide car les commandes s’anticipent, se préparent afin que les arbres puissent être acheminés vers les différents points de vente. Or, compte tenu des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement, nous ne savons toujours pas si les distributeurs pourront les vendre. Les rayons de fleuristerie et de produits végétaux sont, à ce jour, fermés au public et du coup nous ne savons pas si les ventes sont possibles.

-Pourquoi y a t-il urgence?

Car c'est en ce moment que les producteurs débutent les coupes dans leurs exploitations. Cela mobilise de nombreux emplois, les producteurs, sans assurance d’une possible commercialisation, sont contraints de mettre en suspens leur saison. Et si la décision intervient trop tard, nous aurons des difficultés à approvisionner les points de vente car il faut du temps pour couper les arbres, les emballer et ensuite les livrer. Noël est une fête traditionnelle et familiale à laquelle les français sont très attachés et ne pas leur permettre, dans ce contexte sanitaire inédit, d'avoir de sapin à Noël serait très mal vécu. Les ventes de sapins se font en extérieur, donc dans des conditions compatibles avec le contexte sanitaire.

-Quelles conséquences économiques pourraient avoir un report des ventes ?

Si les espaces de vente habituels sont inaccessibles, la plupart des producteurs ne s’en relèvera pas. Il n’y a pas de plan B pour la profession, nous avons à peine un mois pour écouler le fruit de dix années de travail. Le gouvernement doit rapidement donner l’assurance aux points de vente qu’ils pourront vendre des sapins. Ce sera toute l’économie du sapin de Noël français qui sera mise en danger. Empêcher de travailler pendant le seul mois de commercialisation des sapins met leur exploitation en grande difficulté. Cela représente plus de mille emplois permanents dans la filière et plusieurs milliers d'emplois saisonniers essentiellement dans des communes rurales ou défavorisées. C'est la raison pour laquelle il est indispensable que les agriculteurs qui produisent ces sapins puissent les vendre cette année.