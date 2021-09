La nouvelle éco : les produits dermo-cosmétiques "Novelskin" cartonnent depuis la crise sanitaire

Il y a certaines sociétés pour qui la crise sanitaire a eu des effets positifs. C'est le cas de la marque Novelskin, qui commercialise des produits dermo-cosmétiques auprès des médecins et du grand public. Sa fondatrice est originaire de Carbonne (Haute-Garonne), où elle a installé l'espace logistique de la marque.

D'abord dédiés aux professionnels de la santé, les produits Novelskin s'adressent également au grand public depuis quelques années, notamment grâce à la boutique en ligne et à un corner récemment ouvert à Paris.

"La demande des clients est croissante depuis la crise sanitaire. Les gens se sont focalisés sur leur image et ont voulu prendre soin de leur peau plus facilement. Egalement, avec le port du masque, certaines personnes ont pu voir des boutons apparaître sur leur visage, la peau est plus sèche notamment à cause du confinement", explique Karine Popis-Claude, fondatrice de Novelskin.

De nouveaux projets en cours

Novelskin est actuellement l'un des leaders de la médecine esthétique, dans la distribution de marques internationales (pour le traitement des rides, des taches cutanées, pour l'augmentation des lèvres, etc.) La société qui n'a cessé de se développer depuis 10 ans compte désormais 30 salariés. Et d'autres projets sont en cours.

"Nous venons d'acquérir récemment une marque française et son laboratoire, spécialisée dans la médecine esthétique et particulièrement le traitement des taches cutanées", sourit Karine Popis-Claude.