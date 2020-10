La nouvelle éco : les produits pour la cosmétique de Silab, en Corrèze, cartonnent dans le monde entier

Silab, en Corrèze, souffre moins que d'autres de la contraction de l'économie mondiale liée à la crise sanitaire. Spécialisée dans la création d'actifs naturels pour la cosmétique, l'entreprise corrézienne voit ses produits de plus en plus demandés. Les embauches ont déjà repris.

Le marché de la cosmétique tend de plus en plus vers les produits naturels et le bio. Silab, et ses quelques 320 salariés à Saint-Viance, en Corrèze, le vérifient depuis la fin du confinement eux qui fournissent les industriels du secteur.

Silab s'est positionné sur ce créneau depuis ses débuts

Touchée comme tout le monde par les effets de la crise sanitaire, l'entreprise aux 52 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 voit son activité repartir de façon soutenue. "Notre grande chance, c'est que le marché de la cosmétique reste porteur même s'il a lui aussi souffert" constate Xavier Gaillard, le directeur général délégué, "et ce marché demande plus de produits d'origine naturelle et bio. C'est exactement notre positionnement depuis notre origine, il s'avère tout à fait juste par rapport au marché actuel. Malgré la crise, de belles perspectives s'annoncent pour nous".

Les douze plus grandes multinationales sont clientes de Silab, nous sommes un de leurs fournisseurs stratégiques

Le concepteur et fournisseur d'actifs naturels, qui entrent dans la composition des maquillages, crèmes, etc., voit cette tendance d'avant coronavirus se confirmer. "Nos actifs sont aujourd'hui vendus dans le monde entier et nous réalisons plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'international" reprend Xavier Gaillard, en détaillant que "les douze plus grandes multinationales du marché pèsent 60% du marché. Il s'avère que chacune sont clientes de Silab, nous sommes un de leurs fournisseurs stratégiques".

La recherche et le développement érigés en principe d'entreprise

Ce positionnement a été assis durant la crise sanitaire et notamment le confinement. "Nous sommes restés ouverts et avons continué à les servir" indique le directeur général délégué, "ces démarches payent, leur confiance semble renforcée". Cela s'ajoute à l'innovation que Silab érige en principe fondamental, "20% de notre chiffre d'affaires annuel est investi en _recherche et développement_, et un tiers de notre effectif est dédié à cela", ce qui permet à l'entreprise de mettre au point "entre quatre et cinq nouveaux actifs naturels" par an. Sans dévoiler bien sûr les secrets industriels, Xavier Gaillard souligne "l'important travail fait en amont sur les matières premières végétales, et puis aussi un gros travail ces dernières années sur les biotechnologies. Elles nous ouvrent un espace d'innovation incroyable".

Une moyenne d'âge de 35 ans et des embauches relancées

Avec un effectif dont la moyenne d'âge s'établit à 35 ans, Silab devrait constater "une petite baisse de son chiffre d'affaires en 2020, de façon modique par rapport à celle constatée de nos clients" et entrevoit déjà de très bonnes perspectives pour 2021. Notamment grâce à sa récente tour d'atomisation de 20 mètres de haut qui permet de transformer les actifs naturels d'un état liquide à une poudre bien plus facile à exploiter à plusieurs titres. Si bien que "les embauches ont déjà redémarré" dans l'entreprise.