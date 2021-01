Lancée en 2018, la marque de produits alimentaires bio vient de trouver un accord de distribution avec Carrefour. La gamme aussi s'élargit : en plus de la pâte à tartiner, Hoope propose désormais du muesli et des produits petit déjeuner.

La nouvelle éco : les produits toulousains Hoope dans de plus en plus de supermarchés

En plus de la pâte à tartiner, Hoope produit aussi du muesli et des biscuits pour le petit déjeuner.

A Toulouse, la jeune société Hoope continue sa progression. Elle s’est faite connaître en 2018 avec la création d’une pâte à tartiner bio, à la spiruline. Hoope conçoit aussi d’autres produits pour le petit déjeuner : des biscuits, et des céréales.

En 2021, la jeune marque compte bien continuer sa progression. Elle vient notamment de décrocher un accord de distribution avec Carrefour, dans les régions Sud-ouest et Ile-de-France. Tous les produits Hoope seront ainsi présents dans les rayons de tous les magasins Carrefour ces deux régions, alors que jusqu'ici, les deux cofondateurs démarchaient les magasins un par un, que ce soit Auchan, Système U, Intermarché. etc. Christophe Sovran, un des cofondateurs, annonce aussi être en discussion avec une autre chaîne, pour une distribution nationale, à l'image de Carrefour.

"Le flux logistique va s'accélérer, avec de plus en plus de commandes", explique Christophe Sovran. Conséquence pour Hoope : il va falloir pousser les murs, et trouver un entrepôt plus grand en région toulousaine, où la marque compte bien rester implantée dans l'avenir. En terme d'emploi, là aussi des recrutements sont à prévoir en 2021. Sept personnes travaillent chez Hoope aujourd'hui.