La nouvelle éco : les professionnels du vin à l'heure de la dégustation à distance

L'année 2020 aura décidément bousculé comme jamais le marché du vin, y compris dans les Pyrénées-Orientales. Après un confinement qui aura vu les ventes de bouteilles chuter sensiblement au printemps dernier, les professionnels du secteur doivent encore aujourd'hui faire avec les nombreuses restrictions sanitaires mises en place en France et à l'étranger. De nombreux événements liés au vin comme les salons sont ainsi annulés. "Il faut être inventif, il faut s'adapter" reconnait Philippe Bourrier le président du CIVR (conseil interprofessionnel des vins du Roussillon). "On va réinventer un peu notre métier. De nombreux domaines sont d'ors et déjà des boutiques en ligne - le e-commerce s'est d'ailleurs bien développé - mais on doit multiplier les ventes et les dégustations à distance. Les voyages sont difficiles et on ne peut souvent pas démarcher nos clients dans les pays étrangers. Il a donc fallu réinventer les dégustations : on envoie le vin et on le commente ensuite en visioconférence avec nos dégustateurs. C'est une nouvelle façon de vendre le vin !"

Par ailleurs les viticulteurs du Roussillon en ont désormais terminé avec les vendanges. Comme prévu, la production est globalement en baisse cette année. "Nous avons subi des aléas climatiques avec un été sec et un printemps humide qui a apporté son lot de maladies" explique Philippe Bourrier. Le mildiou s'est notamment invité cette année dans les rangs des vignes catalanes. "Aux dires des anciens c'est la première fois que cette maladie attaque de cette façon dans les Pyrénées-Orientales. Avec les pluies du printemps il a trouvé un terrain favorable alors que d'ordinaire on a peu l'occasion de s'en plaindre".