La nouvelle éco : les promoteurs immobiliers ne se font pas de bile à Toulouse

Entretien avec Frédéric Carrère, président du groupe du même nom, promoteur immobilier toulousain qui s'est depuis développé sur toute la France.

Comment avez-vous subi la crise sanitaire ?

Tous les chantiers ont été arrêtés, les ventes aux particuliers stoppées. Mais pendant la période de confinement, j'ai entendu des parallèles avec la crise de 2008 où le marché s'est effondré. C'est faux. En 2008, les clients ne voulaient plus nous voir, ils ne pouvaient pas. Dès le déconfinement, le marché est reparti et il est de nouveau très dynamique.

On a une très grosse dynamique commerciale depuis le déconfinement.

Comment vous êtes-vous adapté à la digitalisaiton ?

Cela dépend des métiers. Chez nous, il y en a trois. D'abord, les développeurs fonciers qui trouvent des terrains; ensuite nous avons des techniciens qui réalisent les opérations, le chiffrage. Enfin les commerciaux qui vendent les logements aux particuliers, ce sont eux qui sont les plus perméables à la numérisation. Nous n'imprimons plus aucun plaquette publicitaire papier depuis plusieurs années, tout est vidéo 3D ou numérisé. La signature juridique également est numérique depuis deux ans, mais les clients séniors sont encore un peu frileux avec ça. Et puis bien sûr la signature électronique des actes des notaires, c'est très pratique de ne plus se déplacer.

Allez-vous développer le télé-travail ?

C'est pareil, cela dépend des activités. Les juristes peuvent très bien prendre un ou deux jours par semaine à distance, ils apprécient de ne pas être dérangés. Mais on aura toujours besoin de retrouver ses collègues, je ne crois pas à un télé-travail à 100%. L'intérêt aussi, c'est de diminuer le coût de l'immobilier pour les entreprises puisque vous avez besoin de moins d'espace, on le constate via notre département "immobilier de bureaux".

Recrutez-vous en ce moment ?

Oui, on se projette sur un an et demi ou deux ans étant donnée l'inertie de nos opération, le temps qu'on trouve un terrain, signe avec un propriétaire, monter un permis, etc. Donc oui, nous recrutons des développeurs fonciers. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir en tous cas, grâce je le disais, aux échelles-temps assez longues dans notre métier.