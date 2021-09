La nouvelle éco : une plateforme numérique pour aider les petits propriétaires forestiers

La forêt privée en Auvergne-Rhône-Alpes est la plus morcelée de France. 400 000 propriétaires possèdent moins d'un hectare. Avec "la forêt bouge" le centre régional de la propriété forestière les conseille et les incite à se regrouper pour valoriser et préserver leurs parcelles.

Le centre régional de la propriété forestière en région Auvergne-Rhône-Alpes veut dynamiser la forêt privée. Pour cela, il encourage les propriétaires forestiers à être acteurs du devenir de leur patrimoine vivant grâce à la bourse foncière forestière “La forêt bouge”. Un outil numérique gratuit pour les conseiller, les accompagner et valoriser leurs parcelles sylvicoles en favorisant le regroupement foncier.

400 000 propriétaires possèdent moins d'1 ha

En Auvergne-Rhône- Alpes, l’enjeu est de taille. En effet, la forêt privée couvre près de 2 millions d’hectares, soit 11% du couvert forestier métropolitain.

Dotée d’une grande diversité sylvicole liée à l’histoire, aux milieux naturels et aux climats, la forêt privée en AURA est la plus morcelée de France : 400 000 propriétaires ont moins d’un hectare. Une surface insuffisante pour assurer une gestion durable.

Appel à se regrouper

C’est pourquoi le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel aux 670.000 propriétaires auvergnats et rhônalpins des 12 départements de sorte à valoriser, préserver et assurer la pérennité de la forêt privée. C’est en ce sens qu’il les encourage à rejoindre la plateforme “La forêt bouge”, de manière à être acteurs de la gestion durable de leurs parcelles et favoriser le regroupement à l’heure des défis économiques et climatiques.