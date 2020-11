La nouvelle éco : les ravioles Mère Maury touchées par le reconfinement, mais pas coulées

La fermeture des restaurants décidée par le gouvernement face à la Covid-19 a des répercussions pour tous les fournisseurs. Les ravioles Mère Maury notamment. L'entreprise basée à Mours-Saint-Eusèbe vient de perdre une centaine de ses clients restaurateurs et si les commerciaux sont au chômage technique, les personnels de production continuent de travailler. Car la société travaille aussi beaucoup avec les épiceries fines et la grande distribution. Selon son PDG Grégory Manoukian, si cela se passe comme au premier confinement, les commandes vont augmenter. Cela n'empêchera pas les pertes : au printemps, les ravioles Mère Maury avaient accusé une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 30% et cela sera sans doute du même ordre pour les semaines à venir. Concernant les particuliers, la société poursuit le développement de la vente au distributeurs automatiques. Trois machines sont déjà en service, deux à Romans-sur-Isère, et une à Valence et en 2021, trois nouveaux distributeurs automatiques seront déployés dans la Drôme.

Grégory Manoukian, PDG des ravioles Mère Maury, était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin :

