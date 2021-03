La nouvelle éco : Les recycleries de l'Yonne donnent une seconde vie à vos objets

A l'occasion de la journée mondiale du Recyclage, on s'intéresse aux entreprises qui redonnent une seconde vie aux objets. Comme par exemple, celle de Yann Rosniak. Il anime une recyclerie depuis 2015 à Montillot, près de Vézelay dans le sud de l'Yonne.

-Est ce que cette activité de recyclerie trouve un véritable écho dans la population aujourd'hui ?

Oui, tout à fait. Au niveau local, il y a vraiment un engouement. On voit que la population et les citoyens ont un réel besoin de pouvoir recycler au maximum toutes les objets usuels.

-Qu'est ce qu'on récupère le plus facilement ?

Essentiellement, on va dire les vêtements, puis les décorations, la vaisselle et les livres. On va dire que globalement, ils représentent le gros de la récupération. Pour le mobilier c'est un peu plus compliqué parce que la plupart du temps ce sont des meubles volumineux, anciens et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était extrêmement difficile de les écouler. Heureusement j'ai quelques débouchés pour certains meubles. Des menuisiers récupèrent des morceaux donc tout n'est pas perdu. Mais ce qui part le plus vite ce sont essentiellement les vêtements, les livres et la vaisselle.

-Est-ce que votre recyclerie est rentable?

Chacun a sa philosophie selon le concept qu'on souhaite développer. Moi, à titre personnel, je souhaitais absolument venir en aide aux citoyens essentiellement les plus démunis et donc recycler au maximum. Pour cela, il faut évidemment revendre à des prix très décents et non pas des prix "brocante". Par exemple chez moi les jouets sont quasiment tous gratuits mis à part des jouets de collection. Sinon ils sont donnés à ceux qui en ont besoin. Les livres pour enfants même chose ou alors je fais des lots pour 50 centimes, un euro. Après, quand vous arrivez à vendre un lave linge d'occasion, c'est une cinquantaine d'euros. C'est déjà beaucoup pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Le but n'est vraiment pas de faire des prix indécents. Il est que la marchandise parte, que cela puisse payer les charges.