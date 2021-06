La Nouvelle Eco - Les réservations d'été commencent à décoller dans les agences de voyages Transazur à Limoges

A l'approche des vacances d'été, les agences de voyages enregistrent une hausse de fréquentation et une reprise des réservations. Une embellie prometteuse pour Eric Decelle, patron de plusieurs agences en Nouvelle-Aquitaine, même si ce n'est pas encore le retour à une activité normale.

Patron de plusieurs agences de voyages Transazur en Nouvelle-Aquitaine, dont deux à Limoges, Eric Decelle voit à nouveau l'horizon s'éclaircir. Son activité a connu un coup d'arrêt avec la crise sanitaire et après avoir géré beaucoup de reports de voyages ou d'annulation durant 18 mois, il se réjouit de la reprise des ventes de séjours, en France et en Europe.

Un horizon encore limité

Depuis peu, les clients poussent à nouveau les portes de ses agences, en quête de leur destination estivale. Pour l'instant seuls les voyages en Europe sont ouverts, et encore, avec des normes et conditions variables d'un pays à l'autre. C'est toutefois suffisant pour commencer à entrevoir une embellie selon Eric Decelle. "La Grèce, l'Italie, la Croatie, le Portugal et l'Espagne tirent leur épingle du jeu" pour cet été, autrement dit surtout dans le bassin méditerranéen. Comme l'an dernier, beaucoup de demandes se concentrent aussi sur la France, notamment la Corse.

Par la force des choses les gens redécouvrent la France. Les agences elles-mêmes redécouvrent la France !

Eric Decelle reconnait que les agences de voyages avaient "abandonné un peu" la France depuis quelques années, puisque les gens se débrouillaient seuls pour y organiser leurs séjours. L'épidémie de Covid-19 et les restrictions de déplacement ont changé la donne et c'est un marché qu'il exploite à nouveau, visiblement avec succès. "Par la force des choses les gens redécouvrent la France. Les agences elles-mêmes redécouvrent la France !" s'amuse ainsi le voyagiste.

Reste que, même avec ce créneau supplémentaire, les affaires redémarrent encore timidement, à environ 30% de ce qui se fait habituellement pour l'été dans ses agences Transazur. "On enregistre un boom, mais qui en fait est habituellement étalé sur plusieurs mois." Une situation qui s'explique par le démarrage très tardif des réservations. Les clients semblent toutefois rassurés par les garanties de remboursement, en cas d'annulation du voyage en raison d'un éventuel rebond épidémique.

La véritable embellie est attendue pour la fin d'année

L'été ne sera donc encore pas optimal pour les agences de voyages, mais elles anticipent d'ores et déjà la suite. "Dès que le vaccin va se répandre dans les pays touristiques et qu'ils accepteront les français, je pense que les choses reprendront normalement" prédit Eric Decelle. Dans ses agences, il a déjà commencé à vendre des séjours pour l'automne et l'hiver, vers des destinations lointaines aujourd'hui encore inaccessibles. "Je crois en l'embellie... mais pas avant le mois d'octobre à mon avis" conclue le voyagiste.