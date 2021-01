La nouvelle éco : les restaurants ne rouvrent pas en janvier, l'impact pour le magasin Métro à Reims

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 7 janvier la prolongation des fermetures des bars et des restaurants en France, au-delà du 20 janvier. Un coup dur pour le magasin Métro de Reims, grossiste alimentaire et matériel pour les professionnels de la restauration.

"Quand est-ce qu'on va voir la fin du tunnel ?" Frédéric Chapet, le directeur du magasin Métro à Reims s'interroge sur l'avenir réservé aux patrons de restaurants, bars et cafés. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé ce jeudi la non-réouverture de ces établissements le 20 janvier, comme prévu initialement. Tous les établissements fermés aujourd'hui le resteront au moins jusqu'au mois de février.

30 à 50% de chiffre d'affaires en moins

Comme un effet boule de neige, la fermeture des restaurants, bars et cafés impacte donc le grossiste Métro. Beaucoup de professionnels marnais s'approvisionnent dans l'un des magasins de l'enseigne à Reims, rue Ernest Renan. Mais depuis le début de la crise sanitaire, il y a beaucoup moins de Caddies dans les rayons : "On subit la même variation que nos clients, explique Frédéric Chapet. Une baisse de 30 à 50% du chiffre d'affaires. On a mis environ 25% de nos collaborateurs en activité partielle. On essaie de s'adapter."

Le magasin rémois fait face chaque jour à un casse-tête de taille : les commandes. "Sur les produits extra frais comme le poisson, on a quasiment divisé nos commandes par 2 ou 3, précise le directeur. Nos managers en rayon s'arrachent la tête pour adapter les volumes à la situation."

Moins de commandes

Pour éviter les pertes, les quantités sont donc limitées pour les clients qui continuent à venir dans ce Métro. Limitées mais suffisantes. Du côté non-alimentaire, le magasin mise aussi sur un volume plus important de sachets ou de barquettes en aluminium, à destination des restaurateurs qui privilégient la vente à emporter dans ce contexte sanitaire.

Aujourd'hui, Frédéric Chapet attend impatiemment la réouverture des restaurants et des bars : "On se prépare car quand tout reprendra, il y aura du monde !"