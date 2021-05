La Nouvelle éco : les restaurateurs de l'Oise, entre envie de rouvrir et inquiétudes

Dans la Nouvelle éco de France Bleu Picardie, nous vous parlons des restaurateurs qui attendent avec impatience et inquiétude la réouverture de leurs établissements. Impatience car cela fait sept mois qu'ils sont fermés. Inquiétude car ils ont peur que les aides du gouvernement s'arrêtent de manière brutale. Hier, lundi 3 mai, le ministre des comptes public, Olivier Dussopt est venu visiter une entreprise isarienne, Votat, basée à Pont-Sainte-Maxence et bénéficiaire du plan de relance. Il a ensuite participé à une visioconférence à la préfecture de Beauvais avec les représentants de l'Etat et les professionnels touchés par la crise, comme les restaurateurs. Le ministre s'est montré rassurant, pour passer le message que le déconfinement se passera bien.

Tous les établissements voudraient rouvrir même partiellement, mais à partir de juin, les aides seront versées au cas par cas. Elles complèteront les pertes dues aux jauges sanitaires imposées. Mais pour pouvoir rouvrir, encore faut-il savoir à quelle hauteur l'Etat va accompagner les professionnels de l'hôtellerie restauration. Car limiter le nombre de clients risque de ne pas être rentable, craint Charles Edouard Barbier, le président de l'UMIH 60, l'union des métiers des industries de l'hôtellerie dans l'Oise (réécoutez La Nouvelle éco).

Et la volonté ne suffit pas pour rouvrir, il faut aussi la main d'oeuvre suffisante pour faire le service ou pour être en cuisine. Or sur les 10 000 professionnels de l'hôtellerie restauration dans l'Oise, entre 500 et 700 employés auraient changé de vie et manqueraient à l'appel, au minimum ! Toutes les agences Pôle emploi vont donc se mobiliser pour susciter des vocations, la semaine de réouverture des premiers restaurants (autour du 19 mai), avec des jobs datings, des stages dans des restaurants ou dans des centres de formation.