La nouvelle éco: Les restaurateurs de l'Yonne vont devoir encore patienter

Les restaurants et bars n'ouvriront pas avant mi février au plus tôt: Annonce de Jean Castex jeudi 7 janvier. La date du 20 janvier évoquée pour une réouverture est désormais une date de revoyure.

Parmi les annonces de Jean Castex, jeudi 7 janvier au soir, à la télévision, le Premier Ministre a exclu toute réouverture des bars et restaurants avant au plus tôt mi-février. Noémie Vignaud, est la présidente de la section restaurateurs à l'UMIH de l'Yonne: l'Union des Métiers de l'Hôtellerie.

- Que pensez vous de ce nouveau délai annoncé par le Premier Ministre ?

Nous nous y attendions. Il faut rester positif et espérer que cette mesure évitera un troisième confinement. Si ce report d'ouverture permet de lutter contre une fermeture au printemps ce sera plutôt bien car un reconfinement serait catastrophique pour la profession.

- Des dates de réouverture annoncées puis repoussées doivent être un handicap pour de nombreux professionnels ?

Oui c'est compliqué d'autant que nous n'avons aucune date, aucune visibilité qui nous permettent de nous projeter et de préparer aussi nos collaborateurs. Car préparer la réouverture d'un restaurant ce n'est pas uniquement remplir les frigos, faire les courses. Il faut remotiver les équipes et cela ne se fait pas tout seul et prend du temps.

- En attendant, certains se sont lancés dans la vente à emporter, des services de livraison. A Auxerre, la manifestation "Place aux restos" qui permet aux restaurateurs de vendre des plats et de se faire connaitre au marché de l'Arquebuse a même été reconduite en ce début d'année. Toutes ces démarches vont dans le bon sens, selon vous ?

La vente à emporter a bien fonctionné. En revanche, on sait que traditionnellement, les premières semaines après les fêtes sont plus compliquées car les gens font un peu attention. Il y a un effet détox, mais les clients vont revenir après. Il faut rester mobilisé, faire parler de soi, cela payera plus tard. Il faut aujourd'hui redoubler d'efforts pour conserver seulement un quart de notre clientèle et surtout ne pas baisser les bras.