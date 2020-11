La nouvelle éco : les restaurateurs de Saint-Péray font le marché pour s'en sortir

Le marché de l'espoir : Valérie Butticaz tient la crêperie l'Hermine à Saint-Péray et comme tous ses collègues restaurateurs sont établissement est fermé depuis le reconfinement. Nouvelle période difficile à vivre mais la restauratrice ardéchoise a eu l'idée de tenir un stand sur le marché de Saint-Péray (dès ce matin) chaque mercredi matin. Sur un stand, les restaurateurs se relaieront pour présenter tous les flyers des commerçants qui font de la vente à emporter.

"Un moyen de faire savoir qu'on est encore là"

L'objectif est bien de faire savoir que les commerces fermés peuvent encore travailler mais différemment. "Il y a plein de gens qui viennent sur le marché qui n'ont ni facebook, ni instagram" dit Valérie. "Or, ces personnes peuvent nous passer commande de plats à emporter. C'est aussi un moyen de lancer un appel aux Saint-Pérollais. On a besoin d'eux pour survivre. Et si ça ne marche pas, au moins on aura essayé"

Valérie Buticcaz était invitée de "la nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Valérie Butticaz dans "la nouvelle éco" Copier

