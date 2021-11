La nouvelle éco : les Rillettes Gorronnaises vont lancer des saucisses grillées micro-ondables

Les rayons boucherie-charcuterie vont bientôt proposer une nouvelle gamme de produits de la marque les Rillettes Gorronnaises : des saucisses grillées et des saucisses de Francfort micro-ondables. Grâce à cette innovation, le dirigeant de l'entreprise familiale les Rillettes Gorronnaises, Henri Cousin, veut élargir sa clientèle. "On s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a eu des changements dans la consommation, les gens, notamment le midi prennent de moins en moins de temps de manger sur leur lieu de travail. On a aussi pensé aux jeunes qui sont de plus en plus pressés."

L'entreprise va ainsi s'élargir pour avoir la place d'accueillir cette nouvelle activité. "On avait l'ambition de faire des travaux d'agrandissement mais le covid est passé par là, explique Henri Cousin. Mais aujourd'hui, on commence à manquer de place pour installer des machines spécifiques à ce type de produits."

Des porcs mayennais

En plus de cette nouvelle marchandise, les Rillettes Gorronnaises vont lancer des produits biologiques, dans les tuyaux depuis cinq ans, selon le dirigeant de l'entreprise gorronnaise. "On a commencé par une gamme de porc Label rouge, qui a trouvé écho auprès de nos consommateurs. Depuis, ces derniers ont changé. Ils consomment moins de viande, mais de meilleur qualité." Il va alors miser sur du porc de qualité et de proximité. "On ne veut pas aller les chercher dans le fin fond de la Bretagne. Ce qu'il serait bien, c'est qu'ils soient mayennais."

Pour développer cette nouvelle gamme micro-ondables, les Rillettes Gorronnaises cherchent à embaucher trois personnes.