La nouvelle éco : les sacs garanties à vie des Ateliers Fourès se cherchent un écrin à Graulhet

Les Ateliers Fourès sont un des seuls maroquiniers indépendants de France, basé à Graulhet dans le Tarn. Amandine et Logan Guygras ont repris les Ateliers Fourès en 2016 et l’entreprise compte aujourd’hui un peu moins de 50 salariés.

L’entreprise a une croissance fulgurante en 2021. Elle a bénéficié 280.000 euros d'aide lors d'un premier appel à projet France Relance pour acheter de nouvelles machines. L’entreprise travaille maintenant sur un deuxième appel à projet pour déménager sur une friche située dans le cœur de Graulhet alors que le gouvernement soutient les entreprises qui s'inscrivent dans la reconquête de friches urbaines. L'idée c'est de trouver un "écrin" pour l'entreprise, ses produits et les artisans.

Fabrication 100 % française

La fabrication est 100 % française, de la découpe du cuir jusqu’à l’emballage des produits. Tout est réalisé par une équipe d’artisans, au sein des ateliers situés dans le Tarn à Graulhet. L'entreprise privilégie le travail avec des fournisseurs locaux ou nationaux (emballages, accessoires, services, etc.). La manufacture est reconnue “Entreprise du Patrimoine Vivant”. Un label officiel d’Etat, qui récompense l’excellence du savoir-faire rare et de la fabrication française.

Les cuirs des Ateliers sont "pleine fleur", la partie la plus noble et la plus solide. C’est l’assurance d’une résistance au temps. Mais l'entreprise garantie aussi à vie la réparation des sacs, des portefeuilles et autres accessoires des collections.