La nouvelle éco : les salaisons Oberti dans le Tarn intègrent le groupe Alliance Terroirs

Après plus de trois décennies d'histoire familiale à succès, les salaisons Oberti, à Lacaune (Tarn), passent dans le giron du groupe Alliance Terroirs. Une entreprise qui collectionne les médailles au Concours général agricole pour ces jambons secs, ses saucissons. Une entreprise qui est née en 1956 à Lacaune, à 800 mètres d’altitude. Ernest Oberti a créé sa société en 1956. Avec son fourgon il va d’abord sillonner les foires et les marchés locaux en tant que revendeur de charcuterie.

C’est dans les années 1970 qu’il décide, accompagné de son épouse, de fabriquer leurs propres produits de charcuterie et salaisons, dans le sous-sol de leur maison. L’activité de production s’est ensuite amplifiée dans les années 1980 avec une entrée dans la grande distribution qui a permis le développement de l’entreprise. Et en ce début d’année 2022, les salaisons Oberti rejoignent Alliance Terroirs, représentée par Jean-Yves Venard. A ce jour, la société est dirigée par Bertrand Thomas et et Lise Oberti qui est la troisième génération de salaisonniers.

Les produits- jambon, chorizo, pancetta, saucisson ect... - seront toujours commercialisés sous le nom d'Oberti et les équipes actuelles de direction et d’encadrement ainsi que les 65 collaborateurs de l’entreprise seront conservés. Toutefois, ce rapprochement avec le groupe agro-alimentaire permettra à la marque d'être plus forte dans un secteur très concurrentiel. Alliance Terroirs fédère désormais sept entreprises partout en France. Elle affiche la volonté de fédérer des entreprises régionales de charcuterie et salaisons, spécialistes de produits de qualité, issues d’un savoir-faire reconnu et très implantées.