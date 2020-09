La nouvelle éco : le secteur culturel déclenche l'alerte rouge à Besançon

Cette semaine, le secteur de la culture déclenche l'alerte rouge partout en France. Les professionnels de l’événementiel et du spectacle se mobilisent pour attirer l'attention sur leur situation. Ils sont en grande difficulté depuis le confinement et pour eux la reprise est complexe.

Dans les salles de musiques actuelles, la situation est très compliquée. Les concerts debout sont pour l'instant soumis à des règles strictes alors les salles de spectacles organisent des concerts assis, ce qui réduit considérablement la jauge.

Le drame, ce serait qu'il n'y ait plus de concerts - Emmanuel Comby

Pour La Rodia, salle de musique actuelle à Besançon, la jauge est limitée à 430 places assises, alors qu'habituellement, c'est une salle avec une capacité d'accueil de 1 100 place. "Économiquement, ce n'est pas intéressant. Si je reste sur ma programmation habituelle, je peux perdre 20 000 euros par date, alors je ne le fais pas", raconte Emmanuel Comby, le directeur de la Rodia. "Il faut se demander si ça a du sens, et neuf fois sur dix, ça n'en a pas", poursuit-il.

Alors pour le moment, la salle de musique actuelle bisontine s'adapte : "On organise des concerts avec des artistes découvertes, les week-ends. On ne prend qu'une centaine d'entrées, pour que ça reste convivial, que les gens puisent se déplacer, boire un verre tout en respectant les gestes barrière. C'est pas ça qui nous rapporte de l'argent, mais le vrai drame ce serait qu'il n'y ait plus de concerts", explique Emmanuel Comby.

La crainte d'un effondrement de tout le système culturel

Pour autant, Emmanuel Comby l'affirme : La Rodia n'est pas en difficulté. "On est une grosse structure subventionnée. On vit grâce à l'argent public et aux mécènes", s'exprime t-il.

Mais selon lui, la vraie préoccupation porte d'autres acteurs de la culture. "Nos partenaires, ce sont des petites structures qui sont dans des économies sociales et locales. Les prestataires qui s'occupent par exemple de l'éclairage ou du son et qui connaissent très bien nos besoin. Si demain elles s'effondrent, c'est tout le système de la culture qui serait en péril", alerte le directeur de La Rodia. "Si demain je n'ai plus les petits artistes, les petites structures pour collaborer, j'aurais toujours mes subventions, mais on se regardera dans le blanc des yeux", lance Emmanuel Comby.

