La nouvelle éco : les salles de sport de l'Orange bleue s'apprêtent à rouvrir

Après plus de six mois de fermeture les salles de sport vont pouvoir rouvrir mercredi 9 juin. Un soulagement pour les équipes de ces club de fitness et de musculation, qui ont hâte de reprendre le travail. C'est le cas de celle de l'Orange bleue. L'entreprise bretonne et son réseau de salles à travers toute la France s’apprête à rouvrir après de derniers préparatifs.

La nouvelle éco : les salles de sport de l'Orange bleue prêtes à rouvrir Copier