La nouvelle éco : les salles de sport misent tout sur la rentrée

Il y a quelques jours, Patrick Mazerot, président du réseau L'Appart Fitness et vice-président du syndicat patronal FNEAPL estimait sur France Info que les salles de sport avaient perdu "50%" de leurs adhérents.

C'est un discours plus optimiste que veut véhiculer l'enseigne l'Orange Bleue, le leader en France des salles de remise en forme présente un peu partout autour de Toulouse : Colomiers, Saint-Lys, Cugnaux, Balma ou encore Bessières. Cet été, les clubs affichaient une moyenne de 80 nouveaux adhérents par club. La rentrée de septembre-octobre s'annonce décisive.

Je pense qu'on va compenser les départs, on a des portes ouvertes, on fait beaucoup de mailings, de distribution d'affiches. On lance un nouveau cours, le yako-baïla, et on propose le mois de septembre gratuitement à tous les nouveaux clients. — Catherine Coustures, gérante de la salle l'Orange Bleue à Blagnac