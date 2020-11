La nouvelle éco: Les salles de sports demandent une réouverture dès le début 2021

Elles sont privées de clients depuis plusieurs semaines. Les gérants de salles de sports tirent la sonnette d'alarme et ne veulent pas être stigmatisés dans la crise du covid 19. Ils réclament une réouverture au plus tôt pour tenter de ne pas mettre la clé sous la porte.

Florent Raveneau, gérant d'Auxerre Fitness se rendra mercredi devant la préfecture de l'Yonne pour faire part de ses doléances.

- Qu'allez-vous demander au préfet?

Nous allons demander une ouverture plus tôt des salles de sport car nous pensons être les grands oubliés de ce deuxième confinement. La fermeture des salles de sport englobe aussi les salles de Pilâtes, de yoga, d'escalade, pas loin d'une quarantaine d'activités et il faut absolument que nous puissions rouvrir dès le 4 janvier. L'Etat doit aussi nous apporter une aide financière car nous sommes pour beaucoup au bord du gouffre. Il faut aussi travailler sur une image positive des salles de sports. Pourquoi nous empêcher de travailler alors que le sport contribue, on le sait, à la bonne santé physique et mental des français?

-Aujourd'hui la survie de votre établissement est-elle en jeu?

Oui, les charges continuent d'arriver touts les mois comme les loyers, les factures d'électricité. Nous avons été stigmatisés comme des viviers à virus ce qui est injuste. Nous devons travailler avec le Ministère des Sports et il va falloir mettre en place un plan de relance pour nous soutenir davantage.

-Avez-vous le soutien de vos clients, ou certains vous ont-ils quitter?

Nous avons perdu beaucoup de clients et malgré la mise en place de 300 cours sur notre chaine TV, certains ont été découragés car nous avons tous besoin de lien social et ne plus pouvoir venir en salle les a conduit à résilier leur abonnement.