La nouvelle éco : les séminaires d'entreprises ont repris au Parc des Princes

Le PSG ce n'est pas que du football. Le Parc des Princes accueille aussi des séminaires d'entreprises, cette activité a pu reprendre il y a quelques semaines. Nicolas Arndt, directeur billeterie et hospitalité du PSG répond aux questions de France Bleu Paris.

France Bleu Paris : quel protocole sanitaire mettez-vous en place pour accueillir les séminaires d'entreprises ?

Il faut bien évidemment porter le masque, il y a du gel hydroalcoolique à disposition partout. Nous sommes aussi très généreux sur les surfaces que l'on accorde par personne au m², on accorde plus de 4m² par personne. On va faire du nettoyage très régulièrement, sur toutes les zones de passage, les poignées de portes, les mains courantes, les rambardes, les sanitaires.

France Bleu Paris : ça représente une activité importante pour le club ?

C'est une activité qui a repris il y a deux ans, après les travaux du Parc, donc on a repris au fur et à mesure en s'adaptant au calendrier des matches qui permet d'utiliser le stade pour les séminaires sur 200 à 230 dates par a, la saison dernière on avait plus de 100 dates prévues, malheureusement en raison du covid on n'a pu en faire qu'une soixantaine.

France Bleu Paris : combien ça coûte et est-ce que c'est réservé aux grandes entreprises ?

Cela va de la PME à l'entreprise du CAC40. On a par ailleurs des personnes qui sont par ailleurs clientes sur les hospitalités au Parc des Princes, ou non, il n'y a pas de client type ça s'adresse à une cible extrêmement large. Ce qui est intéressant pour les entreprises c'est ce cadre qui est mythique.