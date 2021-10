La nouvelle Eco : les services de François, ou l'esthétique au masculin

Bonjour François Robinet. Vous êtes esthéticien, masseur et maquilleur professionnel. Vous avez créé votre entreprise, que vous avez baptisée : les Services de François en 2016. Que proposez-vous comme services ?

Je propose un soin visage, un maquillage de jour, une manucure complète des ongles, une beauté des pieds, un massage. Cela est très varié et en fonction des demandes de la personne.

Vous avez tout votre matériel dans votre voiture et vous allez de cliente en cliente, en fonction des rendez-vous ?

Exactement, j'ai ma table de massage, ma mallette d'esthétique, avec tous mes produits. Je me déplace à la demande. Je suis autonome et beaucoup de personnes apprécient de rester chez elles pour un soin.

Vous êtes installé depuis 2016. Cela a-t-il été difficile de faire connaitre ? Car les femmes sont peu habituées à faire appel à un esthéticien ?

Oui, je me suis installé il y a 5 ans. Le plus dur a été de constituer mon réseau, de convaincre les personnes que j'étais sérieux et professionnel. C'est vrai que les femmes sont réticentes de se faire épiler par un homme, ou de recevoir un massage par un homme. Mais, dans mon cas, le bouche-à-oreille a bien fonctionné. J'ai une vingtaine de clients qui me sont fidèles, désormais.

Vous pensez qu'esthéticien, c'est un métier d'avenir pour les hommes ?

Ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est peut-être l'ancienne génération qui a plus de mal car pour elles, ce sont toujours des femmes qui s'occupaient d'elles, en parfumerie, en esthétique. Mais les jeunes générations s'en moquent. Les jeunes femmes, je pensent, apprécient le regard d'un homme, comme en coiffure !

Donc votre entreprise est viable, mais vous suivez en ce moment une formation d'aide-soignant, pourquoi ?

Je veux apporter du bien-être et de la bienveillance aux patients. Et si un jour, je peux mêler l'esthétique au métier d'aide-soignant, ce que l'on appelle le socio-esthétique, par exemple dans un service de cancérologie, je pourrais toujours apporter du baume au cœur, pour remonter le moral des gens. C'est mon vœu le plus cher, pouvoir marier mes deux métiers !