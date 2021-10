La nouvelle éco : les sociétés coopératives en congrès à Ramonville pour montrer que les SCOP vont bien

Etre salarié et dirigeant de son entreprise, c’est possible ! C’est le message de l'Union Régionale des SCOP Occitanie - pôle Pyrénées, la fédération interprofessionnelle qui regroupe les Sociétés coopératives de la Région. La fédération est en congrès ce vendredi 8 octobre à Ramonville-Saint-Agne. Et les scops de la région Occitanie vont bien.

Développement durable et transmission

Il y a près de 400 scops dans la zone Midi-Pyrénées pour plus de 5500 salariés. Et ces sociétés dirigées sont de plus en plus nombreuses avec 21 nouvelles entreprises. Lors de ce congrès, les entreprises vont discuter notamment de l’ancrage dans le développement durable des scops occitanes. Autre axe qui va être particulièrement discuté : la transmission des entreprises. Les congressistes vont tenter de trouver la solution pour convaincre les patrons qui arrivent en fin de carrière à penser à transmettre leur entreprise à leurs salariés plutôt qu’à des concurrents.

Il n’y a pas de spéculations. Rémi Roux président de l'Union Régionale des SCOP Occitanie

Rémi Roux est le président de l'Union Régionale des SCOP Occitanie - pôle Pyrénées. "Les scops sont de plus en plus nombreuses. Ce sont des entreprises normales mais qui appartiennent en majorité aux salariés. Chaque salarié a une voix à l’assemblée. Il n’y a pas de spéculations. Ce sont des entreprises qui sont implantées durablement sur le territoire et qui ne peuvent pas se faire racheter." Et il y a des très belles scops et notamment Scopelec basé à Revel qui emploient 3500 salariés.

Remi Roux, est aussi le Cofondateur de la Scop Ethiquable à Fleurance dans le Gers. Une coopérative dont vous retrouvez les chocolats, thé et tisane en grande surface. Elle emploie environ 140 salariés.