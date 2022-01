La Nouvelle Eco dans la Manche : Les sociétés de nettoyage très sollicitées face au boom des cas de Covid-19

Alors que les cas de Covid se multiplient en ce moment dans la Manche, les sociétés de nettoyage sont très demandées. Elles doivent composer avec l'absentéisme lié à la pandémie et les difficultés de recrutement. Illustration avec HC Nettoyage, société basée à Saint-Lô et qui compte 370 salariés.

Entretien avec Valérie Le Conte qui dirige HC Nettoyage.

Votre société est très sollicitée depuis le début de la crise sanitaire. Comment évolue votre activité ces dernières semaines ?

Nous avons de plus en plus de demandes pour de la désinfection parce qu'il y a de plus en plus de cas. Toutes les entreprises sont évidemment sensibles à ce qu'il se passe pour pouvoir rester ouvertes. On nous appelle car il y a un cas Covid ou un cluster et qu'il faut intervenir de suite donc il nous faut beaucoup de réactivité pour pouvoir aller désinfecter les locaux et que l'entreprise puisse reprendre son activité normale.

Et est-ce que cela s'est accéléré ces derniers jours ?

Oui surtout depuis la fin décembre. On voit bien qu'il y a une montée en puissance des désinfections qui s'étaient auparavant réduites.

Etes-vous confrontée à beaucoup d'absentéisme liée à la crise sanitaire ? Et comment y faîtes-vous face ?

J'aimerais passer au travers des gouttes mais non, malheureusement pas. A peu près 10% de nos salariés sont absents en ce moment. Et depuis le 27 décembre, ça monte en puissance.

Avez-vous des problèmes de recrutement ?

C'est constant dans le domaine de la propreté mais avec la Covid, ça s'est accéléré. Nous avons du mal à recruter. Quand on fait face à de nouvelles demandes, on peut gérer car on peut prendre ou non. Mais quand ce sont nos clients, il faut qu'on trouve des personnes pour remplacer les agents qui sont en arrêt. C'est compliqué. On a mis des choses en place, notamment une équipe polyvalente avec des agents qui ne sont pas attitrés à certains sites mais qui peuvent se déplacer partout et remplacer nos agents malades.

Concrètement, combien de salariés auriez-vous besoin de recruter ?

Aujourd'hui, nous aurions besoin d'embaucher en CDI une douzaine de personnes. Nous multiplions les opérations de recrutement, comme ce mardi 11 janvier matin à l'agence Pôle Emploi de Saint-Lô.