La nouvelle éco : les soldes d'étés commencent dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat

Les soldes d'été commencent ce mardi 22 juin et se terminent le 19 juillet. Cette période est très attendue par les commerçants, comme dans la ville de Mayenne. Ils espèrent attirer les clients qui délaissent un peu les boutiques en ce moment à cause de la baisse du pouvoir d'achat.

C'est parti pour les soldes d'été : cette année, vous aurez quatre semaines et non plus six pour dénicher de bonnes affaires. À Mayenne, par exemple, les commerçants attendent de nombreux clients, qui ont reporté leurs achats car les budgets sont plus restreints à cause de l'inflation.

Un budget vêtements en baisse

Le budget vêtements des clients est moins important en ce moment, comme l'ont remarqué plusieurs commerçants de Mayenne. "On va surtout s'en rendre compte lors des essayages : les clients vont avoir des coups de cœur sur un ou plusieurs articles, mais il va falloir faire un choix. Même si la boutique reste à des prix assez attractifs, le coût de la vie augmente, effectivement, et il va y avoir des choix à faire sur ce genre de petits plaisirs", explique Marie-Juline Ferron, gérante du magasin de prêt à porter féminin Le Dressing chic.

Selon cette commerçante, tout est désormais calculé, même les trajets en voiture pour aller faire du shopping. Les clientes se déplacent donc moins dans le centre-ville de Mayenne. "On en entend parler dans la boutique entre elles ou elles nous le disent : avec le prix de l'essence, on réfléchit. Pour les allers-retours, c'est vraiment présent. On l'entend dire : il faut que j'aille en ville et je fais tout en même temps pour éviter des allers et venues inutiles", affirme Marie-Juline Ferron.

Prix cassés à 21ème rue, un magasin de prêt-à-porter pour hommes à Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Certains clients ont préféré reporter leurs achats de vêtements ou d'accessoires. Cette période de soldes est donc très attendue. "Avec le pouvoir d'achat, et ce qui est tout ce qui a augmenté en ce moment, les clients vont se faire plaisir", souligne Karine Courtin, vendeuse dans une bijouterie du centre-ville de Mayenne.

Un peu plus loin, dans le centre-ville, Christophe Venault tient la boutique de vêtements pour hommes, 21ème Rue. Ce commerçant s'attend également à faire un bon chiffre d'affaires, malgré le contexte de baisse du pouvoir d'achat. "Depuis quelques mois, depuis cette fameuse épreuve du Covid, le pouvoir d'achat et les envies du consommateur ont changé. Ça devient tellement plus compliqué en terme de gestion de budget par rapport à toutes ces augmentations. Donc forcément, dès qu'il y a une remise, ça permet aux foyers de pouvoir en tout cas se faire plaisir ou même par besoin, voire ou changer la garde robe. Donc je pense que c'est quand même ça attendu malgré tout", pointe du doigt le gérant de cette boutique de vêtements.Les soldes d'été se termineront cette année le mardi 19 juillet.