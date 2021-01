La nouvelle éco : les soldes d’hiver démarrent doucement à Amiens

Quatre semaines de bonnes affaires et de promotions : les soldes d’hiver 2021 ont débuté dans un contexte particulier en raison de la crise du coronavirus. Les commerçants, échaudés par deux confinements, espèrent pouvoir se refaire une santé. A Amiens, la première journée a été relativement calme.

La rue des Trois cailloux était relativement calme en fin de matinée © Radio France - Claudia Calmel

Des envies d’achat freinées par le contexte sanitaire ?

Patricia, croisée en centre-ville, est surprise de la faible affluence en ce premier jour de soldes : « Je trouve qu’il y a assez peu de monde. D’habitude, il y a des files d’attente devant les magasins avant même l’ouverture. Mais là, on a l’impression que les gens sont encore confinés. »

Patricia a été surprise par la faible affluence de ce premier jour de soldes © Radio France - Claudia Calmel

Philippe, lui ne s'est pas privé. Dans son escarcelle ? Un jean, des chaussures et une veste dénichés, selon lui, à prix très intéressants : « On est tout de suite sur des 40 ou des 50% alors que d’habitude, il faut attendre quelques jours. Mais là, ça démarre fort. Je pense que les commerçants ont besoin d’écouler leurs stocks. »

Philippe est satisfait des réductions pratiquées © Radio France - Claudia Calmel

Du stock qu'il va, en effet, falloir écouler après une année 2020 marquée par trois mois de fermeture. Mais encore faut-il que les acheteurs se déplacent : le démarrage semble lent à Marie-Christine, la responsable de la boutique Comptoir des Cotonniers : « Ce matin, je n’ai vu que quatre ou cinq clientes. On voit bien que c’est calme : je pense que les gens n’ont peut-être pas la tête à faire des achats avec tout ce qu’il se passe en ce moment. »

Marie-Christine, la responsable de la boutique © Radio France - Claudia Calmel

Moins de monde en centre-ville

Une baisse de flux confirmée par Frédéric Lobbé, le patron de Marie-Christine. Il gère quatre autres boutiques de prêt-à-porter dans le centre- ville d'Amiens : Maje, Sandro, One Step et Des petits hauts. « C’est vrai qu’on a beaucoup plus de monde d’habitude, le premier jour des soldes. De façon générale, il y a moins de passage en centre-ville _depuis début janvier et ça se ressent dans les boutiques. Le report des soldes ne vous a pas aidés, les gens ont l’habitude d’acheter des produits soldés début janvier, juste après les fêtes de fin d’année. Mais on espère que les clients se déplaceront. Là, les gens travaillent et la météo n’est pas forcément au top : j_e pense quand même que ça va bouger ce week-end. »

Frédéric Lobbé gère plusieurs boutiques de prêt-à-porter à Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Selon l'Alliance du commerce, les enseignes d'habillement ont vu leur chiffre d'affaire baisser de plus de 22% en 2020.

