La nouvelle éco : les soldes d'hiver n'ont pas réchauffés les commerçants de l'Yonne

Les soldes d'hiver se terminent ce mardi 2 mars et la période n'a pas été trop propice aux achats selon Daniel Libolt responsable de cinq magasins de vêtements et de chaussures à Auxerre.

- Ces soldes ont-ils été si mauvais que ça?

En janvier nous avons constaté une baisse de notre chiffre d'affaire de 24% que nous n'avons malheureusement pas compensé par la prolongation des soldes jusqu'à fin février. Ce mois de février, nous n'avons pas bien vendu. La fréquentation a été en baisse de 15% avec des horaires décalés et la mise en place du couvre-feu à 18 heures. Forcément, il y a eu moins de monde dans les magasins.

-Quel impact la fermeture du centre commercial des Clairions a eu sur votre activité?

Sur mon magasin de textile et mon magasin de chaussures , je n'ai pas d'équivalent dans le centre commercial mais cela ne m'a pas pour autant apporté des clients supplémentaires. Bien au contraire. La fermeture des Clairions nous a privé d'une clientèle qui venait en centre commercial mais aussi chez nous. C'est un flux de personne qui a été perdu pour tout le monde .

-Est-ce que cette baisse d'activité va avoir une incidence sur votre personnel?

Pour l'instant mes salariés sont à 28 heures au lieu de 35 heures et j'ai mis en place du chômage partiel. On essaye de se débrouiller. Tous les matins je suis comme tout le monde, je me lève et je regarde si l'Yonne n'est pas tombé dans les départements en rouge, c 'est-à-dire faisant partie des plus touchés par la pandémie.