La nouvelle éco: les stations de ski se préparent à l'aveugle pour une saison incertaine

"On se prépare, sans aucune visibilité, et que des questions sans réponses". A un mois et demi de la saison hivernale, le président de Domaines Skiables de France, Alexandre Maulin espère une ouverture des stations pour le 15 décembre.

A un mois et demi du coup d'envoi d'une nouvelle saison de Sports d'hiver, le reconfinement plonge dans l'inquiétude et l'incertitude les professionnels de la montagne, employeurs et saisonniers.

Tous secteurs confondus, remontées mécaniques, hôtellerie-restaurations, magasins de sports, transports, ils sont chaque hiver 45 000 saisonniers en Savoie, 35 000 en Haute-Savoie.

Alors bien sûr, à chaque jour qui passe, la tension devient plus forte, et les questions plus pressantes. Les stations ouvriront-elles? Quand, comment, et avec quelle clientèle?

"L'incertitude nous titille, le manque de visibilité est une vraie difficulté"

reconnaît Alexandre Maulin, le président de Domaines Skiables de France, qui fédèrent 350 stations dans l'hexagone, lesquelles emploient sur leurs remontées mécaniques quelques dix-sept mille saisonniers chaque hiver.