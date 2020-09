La nouvelle éco :les stations iséroises se préparent à slalomer entre les règles sanitaires cet hiver

Les stations de ski iséroises réunies sous la marque "Isère Attractivité" veulent parler d'une seule voix dans ce contexte sanitaire compliqué de rebond de l'épidémie de coronavirus. François Djabily, le directeur de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez est l'invité de la "nouvelle éco" ce vendredi sur France Bleu Isère.

Avant de parler de la saison d'hiver, un mot sur cet été : on a dit que le tourisme de montagne avait bien marché cet été, vous l'avez constaté à l'Alpe d'Huez ?

Oui, on a fait un été record, assez extraordinaire, surtout le mois d'août. Cela a démarré dès le mois de juillet, puis c'est allé crescendo. On a eu un été avec une très très forte fréquentation. Et ce qui nous a encore plus surpris, c'est le niveau de consommation. On savait qu'on aurait une clientèle très franco-française puisque la clientèle étrangère allait manquer et elle est très importante pour la station de l'Alpe d'Huez. Mais là, on a une clientèle en grande partie nouvelle, pas habituée à la montagne a généré beaucoup de trafic et beaucoup de consommation.

On en vient à la préparation de la saison d'hiver : les stations iséroires veulent proposer leur propre protocole sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus. Qu'est ce qu'on y trouve ?

Effectivement, nous on est très vigilants sur ce qui se passe en ce moment. Et même si c'est un peu dur pour certains, d'une certaine façon, ça nous arrange que ça se resserre un peu en ce moment. En espérant qu'au moment des vacances de Noël et au début de la saison, ça se passe un peu mieux. Donc, toutes les stations iséroises travaillent ensemble pour avoir une communication commune pour rassurer nos vacanciers. C'est sûr que quand on vient à la montagne en hiver, on est plutôt très bien habillés, avec des doudounes, des combinaisons, des casques, des bonnets et des gants. Le protocole concerne plutôt tout tout ce qui va être collectif. Dans les navettes, les navettes de transferts entre les gares, les aéroports et les stations, et les navettes dans la station. Dans les remontées mécaniques, puisque les remontées mécaniques dépendent de la législation des transports, donc avec le masque obligatoire. Et puis une grosse sensibilisation auprès de nos socio-professionnels pour que tous les gestes barrières soit respectés. Des documents qui peuvent être téléchargés avec des QR code dans toutes les langues puisqu'on a de clientèle étrangère l'hiver. C'est ça qui nous inquiète, parce qu'il y a beaucoup de pays qui déconseillent de venir en France et des compagnies aériennes qui ne programment pas de vol vers la France. Donc on a l'impression que, comme cet été, on va avoir un public un peu plus franco-français. Ce qui va être compliqué en dehors des vacances scolaires et les weekends. Mais on s'y prépare tous et on essaie que toute la montagne française parle de la même voix.

Vous avez aussi prévu un dispositif pour que ceux qui veulent annuler leur séjour au dernier moment à cause du Covid

Oui, on anticipe tous les scénarios. Quelqu'un qui est malade et qui nous annonce avant de venir, on essaie de mettre en place avec l'ensemble des hébergeurs -et ce n'est pas facile parce qu'ils sont tous indépendants- des annulations sans frais, de façon à rassurer les clients dans leurs réservations. Mais aussi de leur expliquer que si jamais ça arrivait à un établissement, de devoir fermer, ce serait la même chose.