La Nouvelle éco : les Stéphanois de Paris veulent faire parler leurs racines

A gauche, les anciens co-présidents Édouard Tissot et François Massardier, à droite les deux nouveaux Thibault Gential et Rémy Pitaval.

Ce sont des expatriés qui font rayonner les talents locaux de la Loire et de la Haute-Loire dans la capitale : le Club des Stéphanois de Paris veut reprendre de la vigueur en cette année 2023.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Le club des Stéphanois a pour objectif de mettre en avant nos talents locaux. L'idée, globalement, c'est de créer du réseau ?

Rémy Pitaval, co-président du Club des Stéphanois de Paris : Oui. Le club a été créé il y a une quinzaine d'années par Edouard Tissot et François Massardier. L'objectif, c'est de rassembler des Ligériens et Ligériens qui sont partis s'expatrier, comme vous dites, à Paris pour le travail en général. Et puis de mettre en avant des personnalités locales qui ont réussi dans leur domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la culture... Nous, on a repris le club en septembre 2022 avec l'ambition de donner une dimension un peu plus business au club et de faire une sorte de passerelle à double sens entre Saint-Etienne et Paris. A la fois pour dire aux entrepreneurs stéphanois qu'il y a une porte d'entrée à Paris qui peut être intéressante pour s'ouvrir sur du réseau et dans l'autre sens montrer aussi le potentiel de Saint-Étienne à des Parisiens qui auraient envie d'aller y travailler, que ce soit dans l'innovation médicale, dans l'industrie, dans la logistique...

Vous nous dites que maintenant c'est "business". Avant, c'était plutôt culturel, on parlait gaga, on se faisait plaisir ?

Ce n'est pas orienté business, on a envie de rajouter cette dimension mais on garde toujours la dimension conviviale. L'objectif, c'est de se rassembler, de parler gaga autour d'un verre de vin, d'une planche de charcuterie, de regrouper des personnes qui sont nées à la clinique Michelet ou dans le secteur et qui ont envie de se retrouver à Paris, autour de leurs origines.

Vous parlez de mécénat. C'est quoi l'idée ?

Le mot est peut être encore un peu fort mais en tout cas, on a envie d'ouvrir le réseau parce que aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les connaissances. C'est particulièrement vrai dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est aussi vrai dans plein d'autres domaines. Pour un étudiant qui a envie de venir s'installer à Paris, qui cherche du logement, c'est le grand plongeon dans l'inconnu. Du coup, c'est aussi une manière de dire qu'on a envie d'aider des Stéphanois, des Ligériens ou des Altiligériens, des gens de la région qui viennent s'installer à Paris et qui ont besoin d'une main tendue.

Il y a d'autres régions qui fonctionnent comme ça, qui se rassemblent en club. On imagine forcément qu'il y a les Bretons !

Il y a les Bretons, il y a les Aveyronnais qui sont qui sont très forts aussi. Il y a les Savoyards, il y a plein de régions et ça prend différentes formes. Et l'idée, c'est toujours celle-ci : se rassembler autour de ses origines. Il y en a qui ont une force de frappe. Je sais que les Aveyronnais ont carrément des immeubles à eux à Paris, qu'ils ne louent qu'à des Aveyronnais.

Vous organisez des événements. Il y a des petits déjeuners, il y en a un courant en janvier. Et des soirées aussi ?

Ce sera le 31 janvier pour la prochaine soirée avec un invité qui sera annoncé dans les prochains jours.