Depuis ce mardi, les tatoueurs ne peuvent plus utiliser certaines couleurs dans leurs tatouages. En effet, selon l'Union Européenne, elles contiendraient des substances chimiques qui seraient cancérigènes. Cela concerne les encres rouges, oranges, jaunes ... Une mesure entravante pour les tatoueurs.

La nouvelle éco : les tatoueurs ne sont plus autorisés à utiliser certaines couleurs depuis ce mardi

Depuis ce mardi , l'Union Européenne interdit toute une série de substances chimiques contenues dans les encres de tatouages car elles seraient cancérigènes. Cela concerne certains colorants inclus dans les encres rouges, orange et jaunes. Les tatoueurs ne sont donc plus autorisés à les utiliser sur leurs clients.

"Il s'agit d'un principe de précaution qui, à mon sens, n'a pas de réel fondement, explique Aline Lapotre, la responsable du salon de tatouage Lollipop à Laval. En 20 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais eu un retour de cancer ou de quoi que ce soit".

Or, ces encres et ces couleurs sont indispensables à la pratique de son métier. "On utilise toutes les encres, les noires comme les couleurs, explique la tatoueuse. Je dirais que 90% des tatouages que je réalise sont quand même en noir. Mais pour toutes les personnes qui veulent avoir de la couleur, il va y avoir un flottement, le temps que les fabricants, les fournisseurs puissent nous offrir des encres qui soient à 100% utilisables."

Pour la tatoueuse, cette interdiction est en effet entravante, mais elle infantilise les consommateurs. "Les gens qui se font tatouer sont des personnes averties. Ce sont les mêmes personnes qui vont dans un bureau de tabac acheter un paquet de cigarette où il est marqué en gros dessus "Fumer tue", par exemple. À un moment donné, il faut rendre aussi la capacité aux gens de dire "oui mais je suis grand, je suis majeur, vacciné, donc j'y vais"." Elle espère maintenant que de nouvelles encres, sans ces substances chimiques, seront bientôt commercialisées.