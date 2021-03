La nouvelle éco: les taxis de Canet s'associent en collectif

C'est une profession réputée pour être très individuelle. Et pourtant, à Canet-en-Roussillon, les chauffeurs de taxi ont décide de jouer collectif ! Sur les 10 taxis de la ville, 9 ont décidé de se constituer en association, avec un numéro de téléphone unique.

Un nouveau service disponible 7 jours sur 7

Le nouveau numéro des taxis de Canet 04 48 07 07 48 est désormais opérationnel 24h sur 24 et 7 jour sur 7, pour plus de facilité et de simplicité pour les clients qui peuvent obtenir à l'avance une estimation du prix de leurs courses, et même choisir leur chauffeur préféré.

La création de cette nouvelle association des Taxis de Canet permet également une harmonisation des prix, avec des forfaits plus avantageux proposés pour les clients réguliers. Plusieurs véhicules sont disponibles dont un monospace pouvant transporter 8 passagers. Un code couleur via un signal lumineux bleu permet de reconnaître et distinguer les taxis de Canet de la concurrence.

La création de ce collectif de taxis intéresse enfin les pouvoirs publics puisque le CCAS (Centre communal d’action social) s’est déjà positionné en partenaire dans le cadre de l’accompagnement des personnes fragilisées pour la vaccination contre la Covid-19.