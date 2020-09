La Nouvelle Eco : Les taxis indépendants des Pyrénées-Orientales redémarrent doucement

Aéroports fermés, moins de malades à transporter, moins de déplacements... Le confinement a eu un effet certain sur les trajets effectués par les chauffeurs de taxis. "Le transport médical est grosse part de l'activité . Et nous avons vu une baisse de 80 à 90%" confie Cédric Moye. "Beaucoup de consultations ont été annulées au pic de la crise, pour éviter aux gens de visiter les hôpitaux et de prendre des risques. Cela concerne plus les taxis de village, qui transportent les personnes plus retirées vers les services de santé de Perpignan."

Les touristes ont manqué

La fermeture de l'aéroport de Perpignan pendant plusieurs semaines a eu également un impact sur les taxis catalans. Mais plus globalement, l'été a été calme. "Seuls les français pouvaient facilement se déplacer. Beaucoup d'avions ne sont jamais arrivés... Les gens qui sont venus en vacances chez nous se sont plutôt déplacés avec leur véhicule" souligne le professionnel.

L'activité revient peu à peu vers la normale, mais encore loin des standards habituels.

Les mesures sanitaires ont aussi eu un coût pour les taxis indépendants. "Entre chaque patient ou chaque client, on désinfecte notre véhicule. C'est un coût qu'on ne répercute pas au client."

Interview à réécouter en podcast ici.