La nouvelle éco : les tee-shirts mayennais "A La Cool" pour s'habiller en toute décontraction

Deux jeunes Mayennais, Aurélien Lucas et Hyppolite Bourdel, originaires du Bourgneuf-la-Forêt et du Genest-Saint-Isle, viennent de lancer leur marque de vêtements écoresponsables. Ils ont créé, pour l'occasion, un site de e-commerce.

Des tee-shirts pour voir la vie en toute décontraction - Facebook A La Cool

Et leur petite entreprise s'appelle "A La Cool", un nom trouvé lors de vacances au bord de l'océan, sur l'île de Noirmoutier. Aurélien Lucas est le co-fondateur de la société : "au début c'était juste un projet et puis on a commencé à le développer en plus de nos activités. On s'est déclaré comme société l'été dernier. Et depuis décembre, on a créé un site de e-commerce, on ne vend que par cet intermédiaire-là".

Les tee-shirts A La Cool sont fabriqués à partir de coton biologique - Facebook A La Cool

Les deux jeunes Mayennais veulent éviter ce qu'on appelle la fast-fashion, des produits de piètre qualité qui finissent à la poubelle au bout de quelques mois. Les tee-shirts sont fabriqués à partir d'un coton biologique qui arrive d'Inde, une telle filière n'existe pas en France, et surtout labellisé GOTS, ce qui signifie qu'il a été produit en respectant des normes humaines (conditions de travail, salaires) et environnementales. Ensuite, tout est assemblé dans une usine à Saint-Etienne. Une couturière de Saint-Pierre-la-Cour, une de leur connaissance, les aide également en ajoutant aux tee-shirts un liseré tricolore.