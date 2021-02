La nouvelle éco : les téléphones portables au service du tourisme, en Normandie

Les touristes seront observés de très près, désormais. Normandie Tourisme va expérimenter un outil développé par Orange, l'opérateur de téléphonie mobile, pour analyser la fréquentation et les déplacements touristiques dans la région.

"C'est un outil qui s'appelle "Flux Vision Tourisme", explique Alice Lebas, chef du service observatoire de Normandie Tourisme. Il a été développé en 2012 pour permettre à des destinations comme la nôtre de mieux connaître leurs fréquentations touristiques. Il mesure en temps réel le nombre de mobiles qui émettent des signaux de connexion."

Ces signaux de connexion peuvent être divers et variés : un appel, un sms, une notification... Les professionnels du tourisme pourront les localiser et en mesurer la quantité, en temps réel. Ils permettront aussi d'établir le profil des visiteurs, grâce à l'adresse de facturation des abonnements mobiles. "On pourra savoir si ces personnes résident en Normandie ou ailleurs, précise Alice Lebas, s'ils sont étrangers ou français, s'ils restent longtemps sur notre territoire..."

Des données anonymes

Pour autant, ces données sont totalement anonymes. C'était d'ailleurs indispensable pour que la Commission Informatique et Liberté (CNIL) donne son accord. "Tout est anonymisé directement par Orange et nous est transmis ensuite. Nous n'aurons pas accès aux informations personnelles, rassure Alice Lebas. Orange a la capacité d'agréger des informations plus précises comme l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle des visiteurs, mais je ne suis pas sûre que nous allons nous lancer dans l'exploration de ces données sociologiques, dans un premier temps."

Ce sera peut-être le cas plus tard, quand le comité régional aura pris possession de cet outil et des milliards de données qu'il va transmettre. Dans l'immédiat, l'observation va se concentrer sur les sites touristiques les plus visités de la région : les plages du Débarquement, la Vallée de la Seine et la baie du Mont-Saint-Michel.