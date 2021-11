La Nouvelle Eco : les Thermes d'Uriage retrouvent leurs curistes

Charles Beaujean, vous êtes directeur du Grand Hôtel et des Thermes d'Uriage. A cause du Covid, votre établissement a été fermé de Novembre 2020 à Juin 2021. Quel bilan tirez-vous de cette reprise ?

Charles Beaujean : Le lancement de la saison a eu lieu le 7 Juin. L'été a été un peu "mou", car je pense que nos clients avaient envie de voyager, de faire autre chose, mais depuis fin août, les réservations sont en forte augmentation. Il y a même une liste d'attente pour les curistes. On est complet jusqu'à la fermeture mi-décembre. Donc on est satisfait de cette reprise.

Vous allez fermer de nouveau ?

Charles Beaujean : Oui, c'est traditionnel. Nous refermons, comme tous les hivers, pour l'entretien et surtout nous allons engagé de grands travaux pour rénover notre établissement, ou plutôt pour continuer de rénover ! Nous investissons pour satisfaire notre clientèle, pour être toujours à la pointe. Réouverture le 28 février.

Avez-vous eu des problèmes pour recruter après une si longue fermeture ?

Charles Beaujean : Cela a été un peu compliqué, comme partout, d'ailleurs. Nous avons pu retrouver 85 % de notre équipe en juin dernier. Pour les 15 % restants, nous avons recruté des personnes que nous avons dû former, afin qu'elles soient opérationnelles en septembre et on espère qu'elles resteront avec nous l'an prochain !

Charles Beaujean dirige le Grand Hôtel et les thermes d'Uriage © Radio France - Véronique Pueyo

Pour enrichir votre offre de soins, proposez-vous des formules liées, par exemple, au Covid long ?

Charles Beaujean : Non, nous visons plutôt le bien-être en général, comme retrouver sa motricité, son dynamisme. Soigner les séquelles potentielles en dermatologie et voies respiratoires. On a un nouveau programme que l'on a baptisé : Oxyzen, qui sera lancé dès le 28 février, lors de notre réouverture. A côté de cela, nous avons les soins à la carte et d'autres mini-cures. Nous voulons rester un établissement familial. C'est pourquoi, nous accueillons nos curistes le matin jusqu'à13 heures. Nous allons envoyer, en décembre, une lettre d'information à 7000 curistes pour leur présenter notre programme pour 2022. Je suis confiant. je pense que les gens ont besoin de retrouver la route la santé, de prendre soin de soi. Voilà, il est temps !