La nouvelle éco : les Toulousains d'Opisto deviennent les n°1 des pièces auto d'occasion

Créé en 2010 par deux copains de lycée à Saint-Orens, Opisto est désormais le leader de la distribution en ligne des pièces auto d’occasion en France et se veut un moteur de la digitalisation du recyclage automobile.

Opisto, c'est d'abord la rencontre entre Laurent Assis-Arantes, un Belge de 35 ans arrivé à Toulouse à l'adolescence, et Johan Branca, 34 ans, un habitant de Saint-Orens, dans la périphérie toulousaine. Ils deviennent amis dans leur lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens. Tous deux passionnés d'automobile, ils participent en 2008 à la célèbre course, 4L Trophy. Laurent l'informaticien pilote et Johan l'électronicien répare. C'est là qu'ils découvrent les difficultés pour trouver des pièces d’occasion.

Le prix d'une pièce détachée a doublé en 20 ans. Et l'économie circulaire nous a favorisé en obligeant les réparateurs à proposer des pièces d'occasion. - Johan Branca, co-fondateur d'Opisto

Le site propose en effet aux particuliers et aux professionnels d'acheter des pièces détachées. Il met en relation les centres agréés avec les garages et les particuliers.

Opisto permet notamment d’informatiser les stocks de pièces d’occasion des casses, ces centres dits VHU agréés. Opisto est une marque déposée de la société Sace qui compte désormais 35 collaborateurs bientôt une cinquantaine fin 2022, près de 480 centres VHU agréés et plus de 3,5 millions de pièces de réemploi disponibles sur ses différentes plateformes.